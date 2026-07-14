Bayrampaşa'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
O-3 Otoyolu Edirne istikameti Kadife Kavşağı'nın Bayrampaşa ayrımında, Samet A. idaresindeki 34 NBK 303 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Bayrampaşa'da Otomobil Yangını - Son Dakika
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