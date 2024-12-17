Bayrampaşa'da Türk İslam Sanatları Merkezi Açıldı

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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediyesi'nin hayata geçirdiği Türk İslam Sanatları Merkezi ile 'gelenekten geleceğe sanat' anlayışı geniş kitlelerle buluşmaya devam ediyor.

Bayrampaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türk İslam Sanatları Merkezi, sanatseverlerin estetik algısını geliştirmeyi ve kültürel üretime katılımlarını sağlamayı sürdürüyor. TİSEM, Bayrampaşa'dan başlayarak tüm İstanbul'a hitap ediyor.

TİSEM'de iki yıl süren temel eğitimlerin ardından katılımcılara uzmanlaşma imkanı sunuluyor. Geleneksel usta-çırak eğitim modelini destekleyen merkez, katılımcıların ürettikleri eserleri sergileme ve satış fırsatı da sağlıyor. Sanat merkezinde, Tezhip, Rokoko Tezhip, Küfi Hat, Ebru, Suluboya, Çini, Kaligrafi, Soft Pastel, Mozaik ve Çiçek Ressamlığı gibi alanlarda eğitimler veriliyor.

TİSEM, sanatsal üretimin toplumsal dönüşümdeki rolüne dikkat çekerek önemli projelere de imza atıyor. Son olarak, farklı sanat dallarından 125 eserin bir araya geldiği büyük karma sergi, sanatseverlerin beğenisini kazandı.