BBDSO sezon açılışında Merinos AKKM'de Ukraynalı keman virtüözü Sokolov'u ağırladı

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 2026-2027 sezonunun ilk konserinde Ukraynalı keman virtüözü Valeriy Sokolov'u konuk etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri şef Gürer Aykal yönetti.

Gecede, Sokolov'un solist olarak yer aldığı "Keman Konçertosu op. 47" ile "Enigma Varyasyonları, op. 36" ve "Antik Danslar Süit No. 3" seslendirildi.

Gecenin sonunda Valeriy Sokolov, şef Gürer Aykal ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.