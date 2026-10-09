BBDSO sezon açılışında Merinos AKKM'de Ukraynalı keman virtüözü Sokolov'u ağırladı - Son Dakika
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BBDSO sezon açılışında Merinos AKKM'de Ukraynalı keman virtüözü Sokolov'u ağırladı

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BBDSO, 2026-2027 sezonunun ilk konserinde Ukraynalı keman virtüözü Valeriy Sokolov'u konuk etti. Merinos AKKM'de şef Gürer Aykal yönetimindeki konserde Sokolov solist olarak yer aldı ve gece sonunda sanatçılar uzun süre alkışlandı.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 2026-2027 sezonunun ilk konserinde Ukraynalı keman virtüözü Valeriy Sokolov'u konuk etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri şef Gürer Aykal yönetti.

Gecede, Sokolov'un solist olarak yer aldığı "Keman Konçertosu op. 47" ile "Enigma Varyasyonları, op. 36" ve "Antik Danslar Süit No. 3" seslendirildi.

Gecenin sonunda Valeriy Sokolov, şef Gürer Aykal ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA
Kültür SanatGürer AykalMerinosGüncelKültürSanatMüzikSon Dakika

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SON DAKİKA: BBDSO sezon açılışında Merinos AKKM'de Ukraynalı keman virtüözü Sokolov'u ağırladı - Son Dakika
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