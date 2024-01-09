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Beden Eğitimi Öğretmeni Bilal Pala İçin Mevlit Okutuldu - Son Dakika
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Beden Eğitimi Öğretmeni Bilal Pala İçin Mevlit Okutuldu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden beden eğitimi öğretmeni Bilal Pala için mevlit okutuldu. Pala'nın görev yaptığı 75. Yıl Anadolu Lisesi öğretmenleri ve meslektaşları tarafından Osmaneli Belediyesi Sakarya Göksu Düğün Salonunda mevlit programı düzenlendi. Mevlide, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, İlçe Müftüsü Recep Işıldar, vefat eden öğretmenin ailesi, mesai arkadaşları, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 29 Aralık'ta memleketi Bursa'ya gitmek için motosikletiyle yola çıkan Bilal Pala (36), İznik yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmişti.

Beden Eğitimi Öğretmeni Bilal Pala İçin Mevlit Okutuldu
09.01.2024 - 09:13,
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden beden eğitimi öğretmeni Bilal Pala için mevlit okutuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Pala'nın görev yaptığı 75. Yıl Anadolu Lisesi öğretmenleri ve meslektaşları tarafından Osmaneli Belediyesi Sakarya Göksu Düğün Salonunda mevlit programı düzenlendi.

Mevlide, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, İlçe Müftüsü Recep Işıldar, vefat eden öğretmenin ailesi, mesai arkadaşları, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

29 Aralık'ta memleketi Bursa'ya gitmek için motosikletiyle yola çıkan Bilal Pala (36), İznik yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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