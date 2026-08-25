Beijing'de Seyahat Sayısı %9 Artarak 15 Milyonu Aştı - Son Dakika
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Beijing'de Seyahat Sayısı %9 Artarak 15 Milyonu Aştı

Beijing\'de Seyahat Sayısı %9 Artarak 15 Milyonu Aştı
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Beijing'in giriş-çıkış noktalarında seyahat sayısı artarak 15 milyon oldu, yabancı girişler %31,6 yükseldi.

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in giriş-çıkış noktalarını kullanarak yapılan seyahat sayısı, 25 Ağustos Salı günü itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 15 milyonu aştı. Bu sene, 15 milyon eşiğine 2025 yılına kıyasla 20 gün daha erken ulaşıldı.

Beijing Giriş-Çıkış Sınır Kontrol Genel İstasyonu'nun açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde Beijing'in giriş-çıkış noktalarından kente giriş yapan yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,6 artışla 4,88 milyona ulaşarak toplam giriş-çıkışların yüzde 32,5'ini oluşturdu. Bunların 1,86 milyonu, vize muafiyeti kapsamında veya geçici giriş izniyle gelenlerden oluştu. Bu, ülkeye giriş yapan toplam yabancıların yüzde 74,5'ine karşılık geldi.

İstasyonun sınır kontrol bölümü başkan yardımcısı Liu Yan'a göre, kolaylaştırılan giriş politikalarının da etkisiyle çok sayıda yabancı yolcu, turizmle ilgili ve ticari etkileşimler için transit geçiş noktası olarak Beijing'i tercih etti. 20 Ağustos itibarıyla Kırgızistan ve Vietnam vatandaşlarının da 240 saatlik vizesiz transit geçiş politikasından yararlanmaya başlamasıyla, uygulamanın kapsadığı toplam ülke sayısı 57'ye yükseldi.

Beijing'e giriş-çıkış noktalarındaki günlük yolcu trafiği, yaz aylarında artan seyahat talebinin etkisiyle ağustos ayından bu yana sürekli olarak 70.000 sınırını aşarak üst üste yeni rekorlar kırdı. 9 Ağustos'ta 82.000'i aşan günlük giriş-çıkış sayısıyla ise son altı yılın rekoru kırıldı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ağustos, Güncel, Pekin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beijing'de Seyahat Sayısı %9 Artarak 15 Milyonu Aştı - Son Dakika

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