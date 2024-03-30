Beijing Merkezi İş Bölgesi, 114 Çok Uluslu Şirketin Bölgesel Merkezine Ev Sahipliği Yapıyor

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BEİJİNG, 30 Mart (Xinhua) -- Beijing'in merkezi iş bölgesi şu anda toplam 114 çok uluslu şirketin bölgesel merkezine ev sahipliği yapıyor.

Beijing merkezi iş bölgesi yönetim komitesinden alınan bilgiye göre, aralarında BMW, Volvo ve Toyota gibi çok uluslu otomobil üreticilerinin de bulunduğu dört yabancı sermayeli işletmenin bölgesel merkezi, kısa bir süre önce Beijing merkezi iş bölgesinde tescil edildi.

Şu anda Beijing'deki çok uluslu şirketlerin bölgesel merkezlerinin neredeyse yarısı Beijing merkezi iş bölgesinde bulunuyor.

Yönetim komitesine göre, 10.000'den fazla yabancı sermayeli işletme ve 200'den fazla Fortune 500 şirketiyle bölge, Çin'in en dinamik merkezi iş bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor.