Beijing Merkezi İş Bölgesi, 114 Çok Uluslu Şirketin Bölgesel Merkezine Ev Sahipliği Yapıyor

BEİJİNG, 30 Mart (Xinhua) -- Beijing'in merkezi iş bölgesi şu anda toplam 114 çok uluslu şirketin bölgesel merkezine ev sahipliği yapıyor.
Beijing merkezi iş bölgesi yönetim komitesinden alınan bilgiye göre, aralarında BMW, Volvo ve Toyota gibi çok uluslu otomobil üreticilerinin de bulunduğu dört yabancı sermayeli işletmenin bölgesel merkezi, kısa bir süre önce Beijing merkezi iş bölgesinde tescil edildi.
Şu anda Beijing'deki çok uluslu şirketlerin bölgesel merkezlerinin neredeyse yarısı Beijing merkezi iş bölgesinde bulunuyor.
Yönetim komitesine göre, 10.000'den fazla yabancı sermayeli işletme ve 200'den fazla Fortune 500 şirketiyle bölge, Çin'in en dinamik merkezi iş bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor.
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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol personelleri tarafından Garipçe Ortaokulu'nda düzenlenen 'Okullarda Gıda Güvenliği, Gıda Kayıpları ve İsraf Eğitimi'ne 69 öğrenci katıldı. Eğitim çalışmalarının ilerleyen günlerde farklı günlerde de devam edeceği belirtildi.
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Bartın'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralandı. Kazada, her iki sürücü de araçta sıkışırken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücülerden biri hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer sürücünün hayati tehlikesi devam ediyor.
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