Belçika Başbakanı, AB ülkelerini İsrail'e ticari yaptırımlar için ikna etmeye çalışıyor - Son Dakika
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Belçika Başbakanı, AB ülkelerini İsrail'e ticari yaptırımlar için ikna etmeye çalışıyor

Belçika Başbakanı, AB ülkelerini İsrail\'e ticari yaptırımlar için ikna etmeye çalışıyor

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarından yapılan ticareti durdurmak için AB üye ülkelerini ikna etmeye çalıştığını açıkladı. De Croo, tarım ürünlerine ithalat yasağı getirilmesi için AB nezdinde girişimlerde bulunduğunu belirtti. Belçika'nın tek başına uygulayacağı yaptırımların etkisiz olacağını söyleyen de Croo, diğer ülkeleri de bu konuda ikna etmeye çalıştığını vurguladı. İspanya ve İrlanda, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın insan hakları ihlalleri nedeniyle gözden geçirilmesini talep etmişti.

06.05.2024 12:55
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Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerini, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarından yapılan ticareti durdurmaya ikna etmeye çalıştığını bildirdi.

De Croo, ülkenin kamu yayın kuruluşu VRT radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarından gelen hurma ve zeytinyağı gibi tarım ürünlerine ithalat yasağı getirilmesi için AB nezdinde girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Belçika'nın tek başına uygulayacağı yaptırımların "hiçbir etkisi olmayacağını" belirten de Croo, bu nedenle AB'nin İsrail'e ticari yaptırımlar ilan etmesi için diğer ülkeleri ikna etmeye çalıştığını vurguladı.

De Croo, "Sunduğumuz gerekçelere açık olan bir dizi ülke var, bunlar birkaç ay önce bizimle aynı pozisyonda olan ülkeler. Benzer düşünen ülkelerden oluşan bu gruptan daha ileri gitmeye çalışıyoruz. Diğer ülkeleri de bu konuda ikna etmeye çalışmamızın mantıklı olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesi yaptı.

"Bundan 10 yıl sonra bize şöyle denecek: Gördünüz ve hiçbir şey yapmadınız"

Şiddetin yalnızca Gazze Şeridi'nde değil, işgal altındaki Batı Şeria'da da arttığına dikkati çeken de Croo, bu yaşananlar göz önünde bulundurulduğunda Avrupa ülkelerinin " 'Hiçbir şey olmuyormuş gibi davranmaya devam edeceğiz' demesinin zor olduğunu" belirtti.

De Croo, "İşe yaramayacağını önceden söylerseniz, hiçbir yere varamazsınız. Bu çatışmada sadece büyük laflar eden taraf olmak istemiyorum. Bu açıdan, yıllar sonra şunu söylemek zorunda kalmak istemiyorum; olanları gördüm, atılması gereken adımlardan bahsettim ama bunları gerçekleştirmek için çaba sarf etmedim." ifadesini kullandı.

2 ay önce yaşananlara dair şu an sahip olduğu görüşe sahip olmadığını itiraf eden de Croo, "Ancak o zamandan bu yana 10 bini çocuk olmak üzere 35 bin kişi öldü. Tek neden bu değil ama sonuçlarına biz Avrupalılar katlanacağız. Bundan 10 yıl sonra bize şöyle denecek; 'Gördünüz ve hiçbir şey yapmadınız'." yorumunu yaptı.

"Öğrenci olsaydım ben de protesto için sesimi yükseltirdim"

Belçikalı lider, İsrail'in Refah bölgesine muhtemel kara saldırısının Filistinli siviller için "dramatik sonuçları" olacağı uyarısı yaptı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla ABD'de başlayan ve dünyanın farklı coğrafyalarına yayılan öğrenci protestolarına işaret eden de Croo, "Bugün öğrenci olsaydım, büyük bir ihtimalle ben de protesto için sesimi yükseltirdim." dedi.

Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez de X hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin İsrail'e Avrupa düzeyinde ekonomik yaptırımlar uygulanması için çalıştığını aktarmıştı.

Başbakan Yardımcısı Petra de Sutter, ülkesinin İsrail'e AB pazarında ticari imtiyazlar sağlayan anlaşmanın gözden geçirilmesi girişimine öncülük edeceğini duyurmuştu.

İspanya ve İrlanda, Haziran 2000'de yürürlüğe giren AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın insan hakları ihlalleri nedeniyle acilen gözden geçirilmesini talep etmişti.

Kaynak: AA

Filistin, İspanya, Belçika, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

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