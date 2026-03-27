Belçika'da İltica Tedbirleri Askıya Alındı
Belçika'da İltica Tedbirleri Askıya Alındı

27.03.2026 20:10
Danıştay, Belçika'nın iltica ve göçü zorlaştıran tedbirlerini askıya aldı. Bakanlık talimatı geri çekildi.

Belçika'da Danıştay, hükümetin iltica ve göçü zorlaştıran bazı tedbirlerini yeniden askıya alma kararı verdiğini duyurdu.

Danıştaydan yapılan açıklamada, İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt'un Belçika'da sığınmacı kabulünden sorumlu kurum Fedasil'e, Avrupa Birliği'nin (AB) başka üye ülkesinde uluslararası koruma altında olan kişilere maddi yardımı sınırlama ve bu kişilerin koruma sağlayan ülkeye dönmesi gerektiği yönünde talimat verdiği aktarıldı.

Açıklamada, Bossuyt'un bu talimatından "doğrudan zarar gören çeşitli kuruluşlar ve kişilerin" talimatın uygulanmasının askıya alınmasını talep ettiği kaydedildi.

Bakan'ın talimatı sonucunda ilgili kişilerin "yoksullaşma ve sokakta yatmak zorunda kalma riskiyle" karşı karşıya kaldığı vurgulanan açıklamada, talimatın askıya alındığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Bossuyt'un talimatı vermeden önce Danıştayın ilgili dairesine danışmış olması gerektiği belirtildi.

Geçen yıl kabul edilen tedbirler uyarınca, başka bir Avrupa ülkesinde daha önce iltica hakkı tanınmış bir sığınmacıya maddi yardımın reddedilmesine imkan tanınırken, diğer bir tedbir de Belçika'nın özel durumlarda yardımın mali destek şeklinde sağlanması imkanını ortadan kaldırmasına olanak sağlıyor.

Aile birleşimine ilişkin kuralları sıkılaştıran tedbir de ikincil koruma statüsünden yararlananlar ya da ülkelerine geri gönderilmeleri halinde "ciddi zarar görme" riski bulunan kişiler için 2 yıllık bekleme süresi getiriyor.

Belçika Anayasa Mahkemesi 27 Şubat'ta, hükümetin iltica ve göçü zorlaştıran bazı tedbirlerini askıya almaya karar vermişti.

Mahkeme ayrıca, aile birleşimi ve sığınmacıların kabul koşullarına ilişkin tedbirlerin AB hukukuyla uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesi için konuyu Avrupa Adalet Divanına taşımıştı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Bossuyt, mahkemenin bu kararının ardından hükümetin iltica ve göçü zorlaştıran bazı tedbirlerinin yeniden "farklı hukuki dayanak" temelinde yürütüleceğini belirtmişti. Danıştayın kararıyla bu adım da durdurulmuş oldu.

Kaynak: AA

