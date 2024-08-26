Belçika'dan Hollanda'ya Bisikletli Protesto

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve farkındalık yaratmak için Belçika'nın Gent kentinden yola çıkan 100'den fazla bisikletli, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentine vardı.

"Cycling4Justice" isimli girişimin internet sitesine göre, 28 farklı ülkeden 100'den fazla bisikletli, saldırıların sürdüğü Gazze'deki çocuklara psikolojik bakım sağlayan bir hayır kurumuna bağış toplamak amacıyla Lahey'e kadar pedal çevirdi.

Rotalarına 21 Ağustos'ta Belçika'nın Gent kentinde başlayan bisikletliler, Avrupa Birliği (AB) kurumlarının yer aldığı Brüksel'de mola verdikten sonra yoluna devam etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve farkındalık yaratmak için toplam 300 kilometre yol alan bisikletliler, Lahey'de bulunan UAD'nin önünde Filistin bayrakları açtı.

Girişim kapsamında internet sitesi vasıtasıyla şimdiye kadar 646 bin sterlini aşkın bağış toplandı.