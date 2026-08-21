Belçika'dan İsrail'e E1 Projesini Durdurma Çağrısı - Son Dakika
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Belçika'dan İsrail'e E1 Projesini Durdurma Çağrısı

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Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, E1 projesinin durdurulmasını ve yerleşimlerin genişletilmemesini istedi.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail'e E1 projesini durdurma ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesine son vermesi çağrısında bulundu.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İsrail hükümetinin E1 bölgesinde 1200'den fazla konut için ihaleye çıkma kararı kabul edilemez." mesajını paylaştı.

Kararın İsrailliler ve Filistinliler için barış ve güvenlik ihtimalini tehlikeye attığını vurgulayan Prevot, "E1 projesi, Batı Şeria'yı ikiye bölerek kuzeydeki Filistinli toplulukları güneydekilerden ayıracak ve Doğu Kudüs'ü Filistin topraklarının geri kalanından daha da izole edecektir. Bu durum, iki devletli çözümün uygulanabilirliğini ciddi biçimde zayıflatacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Prevot, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"İsrail hükümetine bu ihaleleri geri çekmesi, E1 projesini durdurması ve yerleşimlerin genişletilmesine son vermesi çağrısında bulunuyorum."

Belçikalı Bakan ayrıca, "Buna paralel olarak Hamas terör örgütüne karşı mücadelemizi de sürdürüyoruz. Çünkü adil ve kalıcı bir barışı daha da ulaşılmaz hale getiren, sahada geri döndürülemez herhangi bir fiili durumun yaratılmasını kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım (Utanç) Duvarı'nın Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Ayzeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Maale Adumim" Yahudi yerleşim birimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

İsrail yönetimi, Filistin Devleti'nin kurulmasını önleyeceği söylenen "E1 Projesi"ni önceki ABD yönetimlerinin baskıları nedeniyle dondurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek "E1 Projesi"ni Eylül 2025'te onaylamıştı.

İsrail "E1 Projesi" ile işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki Filistin toprakları arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.

İsrail hükümeti, "E1" Yahudi yerleşim projesine ilişkin verdiği taahhüdü ihlal ederek itirazda bulunan taraflara önceden bildirimde bulunmaksızın 1234 konutluk ilk ihale ilanını yayımlamıştı.

Kaynak: AA

Politika, Belçika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'dan İsrail'e E1 Projesini Durdurma Çağrısı - Son Dakika

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