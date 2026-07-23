Belçika'dan Trump'a Tepki: Jenerik İlaçlar İçin AB Birlik Olmalı

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ABD Başkanı Donald Trump'ın jenerik (eşdeğer/muadil) ilaçlara yüksek gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamasının ardından, Avrupa Birliği'ne (AB) ortak hareket etme çağrısı yaptı.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ilaç üretim zincirlerinin küresel ölçekte birbirine bağlı olduğuna dikkati çekti.

Jenerik ilaçlara ticaret engelleri getirilmesinin hem Avrupa'da hem de dünyanın diğer bölgelerinde maliyetleri artırabileceği ve ilaç tedarik güvenliğini zayıflatabileceği uyarısında bulunan Prevot, "AB, inovasyon ile açık ve güvenli tedariki koruyarak herkesin yararına birlik içinde karşılık vermeli." ifadelerini kullandı.

Trump, Ağustos 2028'den itibaren jenerik ilaç ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Belçika'nın ABD'ye ihracatının yarısından fazlasını oluşturan ilaç sektörü açısından söz konusu kararın önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.