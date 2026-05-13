Belçika Heyetinden Anıtkabir Ziyareti

Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Belçika heyeti, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot, Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Boris Dillies, Valon Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet ile beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sunarak, saygı duruşunda bulunan heyet, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Prevot, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırası önünde büyük bir saygıyla eğiliyorum. İlerici reformlarıyla ilerlemeye, açılmaya ve geleceğe dönük modern bir Türkiye'nin temellerini attı. Bu ekonomik misyon vesilesiyle bana eşlik eden 200'den fazla Belçikalı şirketle birlikte, bu mirastan Türkiye ile Avrupa Birliği ekonomileri arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesini öngören stratejik çerçeve kapsamında, iki dost halk arasında sürdürülebilirlik, rekabetçilik ve ortak refaha dayalı bir ortaklık için bu mirastan ilham alıyorum."