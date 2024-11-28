Belçika, Mültecilerin İltica Başvurularını Sınırlandıracak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Belçika, Mültecilerin İltica Başvurularını Sınırlandıracak

Belçika, başka ülkelerde koruma almış mültecilerin iltica başvurularını engellemeye çalışıyor.

28.11.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika Göç ve İlticadan Sorumlu Devlet Bakanı Nicole de Moor, başka bir Avrupa ülkesinde koruma almış mültecilerin Belçika'ya sığınma talebinde bulunmasını engelleyecek adımlar üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, de Moor, başka Avrupa ülkesinde koruma almış olan kişilerin Belçika'ya iltica başvurusu yapmasının, iltica sistemine zarar vereceğini belirtti.

Son dönemde Belçika'ya aylık 450'den fazla iltica başvurusu yapıldığını aktaran de Moor, bu başvuruların birçoğunun "Yunanistan veya Bulgaristan"dan koruma almış mültecilere ait olduğunu kaydetti.

Bu durumun "iltica sistemine zarar verdiğini" savunan de Moor, "Yunanistan ya da Bulgaristan'da mülteci olarak tanınan birinin Belçika'da yeniden sığınma başvurusunda bulunması açıklanamaz. Ülkemiz savaştan kaçan mültecilerle dayanışma göstermek istiyor ancak başka bir yerde zaten korumaya sahip olan kişilerin dosyalarını da işleme koymak zorunda kalırsak sistem çalışmaz." değerlendirmesinde bulundu.

De Moor, Göçmen Uyuşmazlıkları Konseyinin (RVV), mültecilerin koruma aldıkları ülkelerde yetersiz ve erişilemez sosyal hizmet olduğu anlaşıldığı takdirde başka bir Avrupa ülkesine iltica başvurusu yapabilmelerine imkan tanıyan kararına "mümkün olan tüm yasal yollarla" karşı çıkacağını ifade etti.

Mültecilerin genellikle ilk korumalarını aldığı Yunanistan ve Bulgaristan'da koşulların yeterli ve güvenli olduğunu savunan de Moor, konuya ilişkin Yunan mevkidaşıyla da görüştüğünü ve bu ülkedeki mültecilerin durumunun iyileştirilmese yönelik projeleri desteklemeye hazır olduklarını aktardığını söyledi.

De Moor ayrıca, 2026'da yürürlüğe girmesi beklenen Avrupa Birliği'nin (AB) tartışmalı Göç ve İltica Paktı'nın bazı bölümlerini daha erken uygulamaya koyarak başka bir Avrupa ülkesinde mülteci olarak tanınan kişilerin kabulünü doğrudan reddedebilmeyi amaçlıyor.

Belçika'daki sığınmacı krizi

Belçika'da sığınma başvurusu yapmak isteyenlere barınacak yer bulunmamasıyla ilgili uzun süredir kriz yaşanıyor.

Devlet, mülteci kabul merkezlerinin kapasitelerinin dolmasını gerekçe gösterip, yükümlülüğünü yerine getirmeyerek bu kişileri sokakta kalmaya mahkum ediyor.

Gönüllü avukatlar, Brüksel mahkemelerinde devlete karşı binlerce dava kazanıyor ancak mahkeme kararlarına riayet edilmiyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşınan davalar neticesinde 5 kez Belçika aleyhine ihtiyati tedbir kararı alındı ancak bu da durumu değiştirmedi.

Sivil toplum kuruluşları (STK), Belçika'nın bu politikayı bilinçli uyguladığını ifade ediyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Bulgaristan, Yunanistan, Göçmenler, Politika, Belçika, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika, Mültecilerin İltica Başvurularını Sınırlandıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
11:15 Ankara’da üst geçitten atlayan kadın feci şekilde can verdi Ankara'da üst geçitten atlayan kadın feci şekilde can verdi
11:12 Muhabirlere görüntü yasağı Meclis’i fena karıştırdı Muhabirlere görüntü yasağı Meclis'i fena karıştırdı
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
10:12 Halep’te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi
15:10 Yenidoğan Çetesi sanığı doktordan enteresan sözler Yenidoğan Çetesi sanığı doktordan enteresan sözler
15:08 Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti
15:03 Adalet Bakanı Tunç’tan Özgür Özel’e: İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e: İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin
14:58 Görüntüsü olay olmuştu Cezaevinden firar etti, akla ilk gelecek yerde yakalandı Görüntüsü olay olmuştu! Cezaevinden firar etti, akla ilk gelecek yerde yakalandı
14:53 Gazze’deki Saldırılarda Can Kaybı 44 Bini Aştı Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 44 Bini Aştı
14:53 Batman Belediyesi’nden eski belediye başkanı Gülistan Sönük’e tepki Batman Belediyesi'nden eski belediye başkanı Gülistan Sönük'e tepki
14:52 Mesut Özil’den TFF başkanlığı iddialarına yanıt Mesut Özil'den TFF başkanlığı iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 11:49:19. #1.11#
SON DAKİKA: Belçika, Mültecilerin İltica Başvurularını Sınırlandıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.