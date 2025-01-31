Belediye Başkanlarından SMA Hastası Burçe Bebeğe Destek - Son Dakika
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Belediye Başkanlarından SMA Hastası Burçe Bebeğe Destek

Manavgat ve Alanya Belediye Başkanları, SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele eden Burçe bebeğe destek olmak amacıyla ortak bir canlı yayın gerçekleştirdi. Canlı yayın sırasında vatandaşlar, Burçe'nin tedavi sürecine katkıda bulunmak için bağışta bulundu.

31.01.2025 14:43
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(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele eden Burçe bebeğe destek olmak için anlamlı bir iş birliğine imza attı. İki belediye başkanının öncülüğünde, sosyal medya üzerinden ortak canlı yayın yapıldı.

Başkan Kara ve Başkan Özçelik, sosyal medyanın gücünden yararlanarak SMA hastası Burçe bebeğin bağış kampanyasının tamamlanabilmesi için dayanışma gösterdi. Vatandaşlar, dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen yayın boyunca minik Burçe'nin tedavi sürecine katkı sağlamak için bağışta bulundu. Yayının sonunda ise Kara ve Özçelik, geriye kalan küçük meblağın bağışçılar tarafından tamamlanacağının sözünü verdi.

Başkan Kara, "Birlikte hareket ettiğimizde, güç birliği oluşturduğumuzda, her türlü zorluğu aşabiliriz. Burçe'nin tedavi sürecine katkı sağlamak için herkesin desteği çok önemli" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Belediye Başkanlarından SMA Hastası Burçe Bebeğe Destek - Son Dakika

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