Belediye Çalışanına Bıçaklı Saldırı

Ordu'da Aybastı Belediyesi çalışanı bir kişi bıçaklı saldırıyla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aybastı Belediyesi'ne gelen Y.D. kurumda sekreter olarak görev yapan A.D ile bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, Y.D, üzerinde gizlediği bıçakla belediye çalışanına saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan A.D daha sonra Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi.

Y.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.