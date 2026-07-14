Belediye işçileri 80 bin liralık çantayı sahibine teslim etti - Son Dakika
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Belediye işçileri 80 bin liralık çantayı sahibine teslim etti

14.07.2026 11:32
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MUĞLA'da Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli çöp topladıkları sırada yolda buldukları, içerisinde yaklaşık 80 bin lira nakit para ve ziynet eşyaların bulunduğu çantayı sahibine teslim etti.

MUĞLA'da Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli çöp topladıkları sırada yolda buldukları, içerisinde yaklaşık 80 bin lira nakit para ve ziynet eşyaların bulunduğu çantayı sahibine teslim etti.

Menteşe ilçesinde berberlik yapan Vahap Yılmaz, sabah saatlerinde iş yerine gitmek için Düğerek Mahallesi'ndeki evinden içerisinde para, ziynet eşyası ve özel eşyalarının bulunduğu çantayla motosikletine binip çıktı. İş yerine ulaştığında çantanın motosiklette olmadığını fark eden Yılmaz, geçtiği güzergahta arama yaptı. Çantayı bulamayan Yılmaz, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bu sırada Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Zeki Demircan, Adem Tosun ve Tahir Aksu, çöp topladıkları sırada yerde bir çanta fark etti. Çantayı kontrol eden işçiler, içerisinde yüklü miktarda para, ziynet eşyaları ve kişisel eşyalar bulunduğunu gördü. Çantayı muhafaza altına alan belediye işçileri, Düğerek Mahalle Muhtarı Gülfer Etyemez'e haber verdi. Çantanın içerisindeki fotoğraflardan sahibinin Vahap Yılmaz olduğu belirlendi. Polis merkezinden çıktığı sırada arkadaşlarının telefonla aradığı Yılmaz, muhtarlığa giderek çantasını teslim aldı.

'EMANETLERİMİ EKSİKSİZ TESLİM ETTİLER'

Çantasında yaklaşık 80 bin lira değerinde nakit para, ziynet eşyaları ve manevi değeri yüksek eşyalarının bulunduğunu belirten Vahap Yılmaz, "Çantayı kaybedince polis merkezine gittim. Kamera görüntülerinden çantanın nerede düştüğünü belirlemeye çalışıyorduk. Yaklaşık bir saat sonra bir arkadaşım arayarak, çantamın Düğerek Muhtarlığı'nda olduğunu söyledi. Büyük bir sevinçle gittim. Çantamı bulan belediye personeline, muhtarımıza ve azalarımıza teşekkür ediyorum. Emanetlerimi eksiksiz şekilde teslim ettiler" dedi.

'ÇANTANIN SAHİBİ TAN BULUNDU'

Belediye personeli Adem Tosun da çantayı bulduktan sonra mahalle muhtarına ulaştıklarını belirtip, "Yaklaşık 7 yıldır bu işi yapıyorum. Sabah saat 09.30 sıralarında arkadaşlarımızla Şehit Mehmet Şekerci Caddesi'nde çöp topluyorduk. Konteyneri boşalttığımız sırada yerde bir çanta bulduk. Çantayı aracımıza alarak muhtarımıza ulaştık. Mahalle sakinleri, çantanın içerisindeki fotoğraftan sahibini tanıdı. Kendisine haber verildi. Daha sonra muhtarımızla birlikte çantayı sahibine teslim ettik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ekonomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

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