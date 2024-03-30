Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, ilçedeki yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi. Yılmaz, iftar programında yetim çocuklar ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Belediye Başkanı İbrahim Gül'ün de katıldığı etkinlikte çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

30.03.2024 11:03  Güncelleme: 11:05
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Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, ilçedeki yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi.

Yılmaz, iftar programında yaptığı konuşmada, yetim çocuklar ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Fırsat buldukça yetim çocuklarla bir araya geldiklerini anlatan Yılmaz, "Devletimizin imkanlarını onlara sunmaya çalışıyoruz. Yılın belirli günlerinde değil her zaman yetim ve öksüzlerin yanında olmalıyız. Bir çocuğun duası dahi bizim için çok önemlidir. Devlet olarak her zaman onların yanındayız." dedi.

Belediye Başkanı İbrahim Gül'ün de katıldığı iftar programında çocuklar için çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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