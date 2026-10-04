Belfort'ta liseli genç, polis hakkında cinayete teşebbüs iddiasıyla suç duyurusu yaptı - Son Dakika
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Belfort'ta liseli genç, polis hakkında cinayete teşebbüs iddiasıyla suç duyurusu yaptı

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Fransa'nın Belfort kentinde liseli genç, polisin kendisini suya sokarak boğmaya çalıştığını öne sürerek cinayete teşebbüsten suç duyurusunda bulundu. Belfort Cumhuriyet Savcısı iddiaları yalanladı; eylemlerde yaklaşık 200 kişi yaralanmıştı.

Fransa'da eylemlere katılan liseli genç, kafasını suya sokarak kendisini boğmaya çalıştığını öne sürdüğü polis hakkında "cinayete teşebbüs"ten suç duyurusunda bulundu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülke geneline yayılan liseli eylemleri kapsamında Belfort kentinde dün polis şiddeti iddiasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

Kentte Courbet Lisesi'ndeki eylemlere katılan genç, kendisine müdahale eden polisi "cinayete teşebbüsle" suçlayarak şikayetçi oldu.

Olay

Fransa'daki liseli eylemleri kapsamında dün Belfort kentinde lise öğrencileri, Courbet Lisesi yakınlarında toplanmıştı.

Sivil polis, yangın çıkarma girişiminde bulunduğundan şüphelenilen genci, liseye yakın Savoureuse Nehri yakınlarında yakalamıştı.

Sivil polisin, elleri ve dizleri nehrin içinde olan genci yakalamaya çalıştığı anlara ait görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Birçok siyasetçi ve sosyal medya kullanıcısı, görüntülerden yola çıkarak polisin gencin kafasını suya sokarak boğmaya çalıştığını iddia etmişti.

Belfort Cumhuriyet Savcısı ise iddiaları yalanlamıştı.

Eylemlerde yaklaşık 200 kişi yaralandı

Fransa'nın başkenti Paris ve çevresindeki eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'de başlatılan eylemler, farklı şehirlere ve okullara yayılmıştı.

Eylemlerde eğitim görevlilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi yaralanmıştı.

Ayrıca 800 civarında okulu etkileyen eylemlerde 5 binden fazla kişi hakkında yasal işlem yapılmıştı.

Kaynak: AA
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