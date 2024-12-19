Belgrad'da Toplu Taşıma 2024'te Ücretsiz Olacak - Son Dakika
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Belgrad'da Toplu Taşıma 2024'te Ücretsiz Olacak

Belgrad, 1 Ocak'tan itibaren toplu taşımayı ücretsiz sunarak Avrupa'nın en büyük ücretsiz şehri olacak.

19.12.2024 12:27
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BELGRAD, 19 Aralık (Xinhua) -- Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yaşayanlar, yeni yıl hediyesi olarak 1 Ocak'tan itibaren toplu taşımayı ücretsiz kullanacak.

Belgrad Belediye Başkanı Aleksandar Sapic, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, bu girişimin şehrin ulaşım sistemini modernize etmeyi hedefleyen kapsamlı bir stratejinin parçası olduğunu belirtti. Bu karar, Belgrad'ı 2 milyon sakiniyle Avrupa'nın ücretsiz toplu taşıma sunan en büyük şehri haline getirecek.

Belgrad, üç yıl içinde toplu taşıma filosunu yenilemeyi ve tüm araçlarını değiştirmeyi hedefliyor. Belediye başkanına göre, 2025 yılı sonuna kadar faaliyette olan tüm araçlar, iki yaşından küçük olacak.

Belgrad daha önce de ücretlerde yüzde 30'luk bir indirime gitmişti. Güncel olarak yolcular, 90 dakikalık bir bilet için yaklaşık 0,45 ABD doları ya da otobüs, tramvay ve troleybüslere erişim sağlayan günlük bilet için 1,09 ABD doları ödüyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Belgrad'da Toplu Taşıma 2024'te Ücretsiz Olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belgrad'da Toplu Taşıma 2024'te Ücretsiz Olacak - Son Dakika
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