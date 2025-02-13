Berat Kandili Programları Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Berat Kandili Programları Düzenlendi

Berat Kandili Programları Düzenlendi

Diyarbakır, Siirt, Elazığ, Batman, Bingöl, Mardin ve Şırnak'ta Berat Kandili dolayısıyla camilerde programlar yapıldı.

13.02.2025 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır, Siirt, Elazığ, Batman, Bingöl, Mardin ve Şırnak'ta Berat Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Diyarbakır'da İl Müftülüğünce merkez Sur ilçesinde İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

İlahilerin seslendirildiği programa katılanlar, namaz kılıp, dua etti.

Siirt

Siirt'te Berat Kandili dolayısıyla camilerde bir araya gelen vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Tarihi Ulu Cami'de yatsı namazının ardından "Berat" konulu sohbetin gerçekleştirildiği programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın da katıldığı programda ilahiler seslendirildi.

Siirt Belediyesince cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunuldu.

Programa, AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan da katıldı.

Elazığ

Elazığ'da tarihi İzzetpaşa Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

Namazın ardından cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Batman

Batman'da camilerde Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

İl Müftülüğünce Mehmet Emin Terece Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftü Yardımcısı Dr. Mehmet Tahir Pekim, kandilin anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Program, mevlit okunması ve ilahilerin seslendirilmesiyle sona erdi.

Bingöl

Bingöl'deki camilerde Berat Kandili münasebetiyle düzenlenen programlarda ilahiler okundu, dua edildi.

Solhan ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu.

İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak, ramazan ayına bir adım daha yaklaştıklarını belirterek, Berat Kandili'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Mardin

Mardin'de Şakir Nuhoğlu Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

İlahilerin seslendirildiği programda İl Müftüsü Enver Türkmen, Berat Kandili'ne ilişkin konuşma yaptı.

Cami çıkışında Valilik, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programa, Vali Tuncay Akkoyun ve Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak da katıldı.???????

Şırnak

Şırnak'ta, Berat Kandili dolayısıyla camilerde bir araya gelen vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Geylani Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından Gazze ve tüm İslam alemi için dua edildi.

Namazın ardından cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Berat Kandili, Kültür Sanat, Şırnak, Mardin, Bingöl, Batman, Elazığ, Güncel, Kültür, Yaşam, Siirt, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berat Kandili Programları Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:16 Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor’un cezası belli oldu Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu
21:57 Herkes Osayi-Samuel’i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon Herkes Osayi-Samuel'i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon
21:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30’dan fazla yaralı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı
21:41 PKK elebaşı Öcalan’dan Cemil Bayık’a mektup PKK elebaşı Öcalan'dan Cemil Bayık'a mektup
19:47 Yunanistan’da Anafiya Adası’nda da OHAL ilan edildi Yunanistan'da Anafiya Adası'nda da OHAL ilan edildi
09:18 İlyas Yalçıntaş’a ’hakaret’ suçundan para cezası İlyas Yalçıntaş'a 'hakaret' suçundan para cezası
09:07 Bütün ülke Halil Umut Meler’i konuşuyor Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor
09:06 Selçuk Özdağ’dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı 2019’da bakın ne demiş Selçuk Özdağ'dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı! 2019'da bakın ne demiş
09:03 Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı
09:01 Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı
08:53 Kızılcık Şerbeti’nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular
08:49 ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 22:39:09. #1.11#
SON DAKİKA: Berat Kandili Programları Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.