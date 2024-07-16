Bergama Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Faaliyete Başladı

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(İZMİR) - Bergama Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde kurulan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından onaylanarak resmi olarak faaliyetlerine başladı. Merkezde hem atıklar toplanacak hem de eğitim verilecek.

Bergama Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde kurulan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından onaylanarak resmi olarak faaliyetlerine başladı.

14 çeşit atığın kabul edileceği merkezde kağıt, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil, cıva içeren atıklar, elektronik atık, sıvı ve katı yağlar, ilaç, inşaat atıkları, demir çelik ve karışık metaller ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderilecek. Vatandaşların atıklarını getirebilecekleri bir tesisten çok daha fazlasını vadeden tesiste eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri de yürütülecek. Ambalaj atık sergi salonu, eğitim ve toplantı salonu da olan merkezde sıfır atık bahçesi de bulunuyor.

"Bergama'yı temiz ve doğayla barışık bir geleceğe hazırlıyoruz"

Çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir Bergama bırakmak için birçok konuda çalışmalar yapan Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Bergama Atık Getirme Merkezi'nin resmi olarak onaylanıp hizmetlerine devam etmesine memnuniyetini ifade etti. Başkan ÇELİK yaptığı açıklamada; "Bergama'nın doğal güzelliklerini korumak, geri dönüşüm ve atıkların doğru yönetiminde önemli bir rol oynayacak Bergama Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, çevreye olan olumlu etkileri artıracak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün onayını da alan tesiste, 14 farklı kodu bulunan atıklar ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılacak. Yeni düzenlenen 2 bin 500 metre kare alanda faaliyet gösteren bu tesiste basit kağıt, karton gibi atıklardan tehlikeli parçalar içeren atıklara kadar ayrıştırma yapılacak. Daha yaşanabilir bir Bergama için tüm müdürlüklerimizle projelerimizi yürütüyor, Bergama'nın sorunlarına çözüm buluyoruz. Özellikle cıva içeren ve sağlığa çok büyük zararları olan atıkların merkezde toplanarak çevreye zararını ortadan kaldırmak, sıvı yağların akarsulara karışmasını önlemek adına yapılan bu işlemler geleceğimizi daha temiz hale getirecek. Doğada ortalama 400 – 450 yılda çözünecek atıkların Bergama'nın verimli topraklarına karışmamasını sağlamak, pestisit ve asbest kalıntılarının olduğu metalik ambalajları ortadan kaldırmak için çalışma arkadaşlarımız yoğun biçimde çalışıyor. Vatandaşlarımızın da özellikle sıvı yağ atıklarını merkezime getirmesini, doğaya atmamasını rica ediyoruz. Merkezimize gelemeyen vatandaşlarımız için de belediyemiz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün büyük ve tehlikeli atıkları yerinden alma hizmeti bulunuyor. Bergama'mızı el birliği ile daha temiz hale getirerek doğa ile barışık bir geleceğe hazırlıyoruz" dedi.