Berlin'de Filistin'e Destek Eyleminde Gözaltılar - Son Dakika
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Berlin'de Filistin'e Destek Eyleminde Gözaltılar

Berlin\'de Filistin\'e Destek Eyleminde Gözaltılar

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek eylemi düzenleyen göstericiler, polisin müdahalesi sonucunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Göstericiler, Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaparak İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti. Polis, müdahale sırasında bazı eylemcilere kelepçe takarken, bir kişi baygınlık geçirdi. Organizatörler, polisin sert müdahalesine karşı suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

29.06.2024 21:15
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Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin'e destek eyleminde çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Wedding semti Müller Caddesi'ndeki belediye binası önünde yüzlerce kişi, Filistin ile dayanışma göstermek ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi.

Daha sonra Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçen göstericiler, "Filistinlilerin hayatı önemlidir", "Ateşkes şimdi" ve "İsrail tarafından 19 binin üzerinde kadın öldürüldü" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan göstericiler, "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Biz sesimizi çıkarıyoruz çünkü topraklarımızı çalıyorlar", "Filistin'e özgürlük" ve "Netanyahu terörist" sloganları attı.

Polis, Gesundbrunnen metro istasyonunun yakınlarında gösteriye müdahale ederek, çok sayıda eylemciyi gözaltına aldı.

Bazı göstericilere kelepçe takılırken, bir eylemci, polisin müdahalesi sonrasında baygınlık geçirdi.

Gösteriyi organize edenler, polisin barışçıl eylemcilere yönelik sert müdahalesine karşı suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Kaynak: AA

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