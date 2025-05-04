Berlin'de Filistin'e Destek Gösterileri - Son Dakika
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Berlin'de Filistin'e Destek Gösterileri

Berlin'de düzenlenen iki gösteride, Filistin'e destek ve İsrail'in saldırılarına protesto yapıldı.

04.05.2025 00:26
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Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek amacıyla iki gösteri düzenlendi.

Mitte semtindeki Friedrich ve Zimmer caddelerinin kesiştiği meydanda Filistin'i desteklemek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 200'ün üzerinde kişi toplandı.

Göstericiler, üzerinde "Hüsam Ebu Safiyye'yi serbest bırakın-Sağlık çalışanlarının sistematik olarak kaçırılmasını, işkence görmesini ve öldürülmesini durdurun", "Soykırım soykırımdır, hangi dilde olursa olsun", "Çocukların toplu mezarları üzerine kutsal bir toprak inşa edemezsiniz" ve "İsrail'i silahlandırmayı durdurun" yazan dövizler ile İsrail'in öldürdüğü Gazellilerin fotoğraflarını taşıdı.

Protestocular, İsrail'e silah sağlayan Alman hükümetinin ve İsrail'in aleyhine sloganlar attı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride en az 3 kişi gözaltına alındı.

Wedding semtinde de Filistin'e destek amacıyla birçok kişi Leopold Meydanı'nda toplandı.

Filistin bayraklarının taşındığı gösteride "Terörist İsrail", "Filistin'e özgürlük" ve "Soykırımı durdurun" sloganları atıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Filistin, Politika, 3-sayfa, Almanya, İsrail, berlin, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berlin'de Filistin'e Destek Gösterileri - Son Dakika

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