Berlin'de II. Dünya Savaşı bombası bulundu - Son Dakika
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Berlin'de II. Dünya Savaşı bombası bulundu

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Berlin'in Neukölln ilçesinde su kanalında çalışma sırasında II. Dünya Savaşı'ndan kalma 100 kilogramlık bomba bulundu. Uzmanlar bombayı etkisiz hale getirecek; 500 metre çevrede güvenlik alanı oluşturuldu, 5 bin 600 hanenin tahliye edilmesi gerekiyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'in Neukölln ilçesinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulunduğu bildirildi.

Berlin polisinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın Weigandufer Caddesi yakınlarında su kanalında yapılan çalışmalar sırasında bulunduğu belirtildi.

Bombanın uzmanlar tarafından kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirileceği ifade edilen açıklamada, bunun için bombanın bulunduğu yerin 500 metre çevresinde güvenlik alanı oluşturulduğu aktarıldı.

Açıklamada, bu alanda bulunan herkesin bölgeyi terk etmesi ve evlerin tahliye edilmesi gerektiği kaydedildi.

Tahliye tedbirleri süresince acil barınma yeri olarak bir okulun spor salonunun hazırlandığı bildirilen açıklamada, halka polisin talimatlarına uyma çağrısında bulunuldu.

Alman Haber Ajansının haberinde, güvenlik alanı içinde bulunan 5 bin 600 hanede yaşayanların evlerini terk etmeleri gerektiği vurgulandı.

Kanalda bulunan 100 kilogram ağırlığındaki bombanın sudan çıkarılarak yüzen bir platforma yerleştirildiği aktarılan haberde, bombanın daha sonra bir vinçle kıyıya çıkarılması ve burada etkisiz hale getirilmesinin planlandığı dile getirildi.

Kaynak: AA

Uluslararası, Acil Durum, Güvenlik, Berlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berlin'de II. Dünya Savaşı bombası bulundu - Son Dakika

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