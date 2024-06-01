Berlin'de İsrail'in saldırılarında ölen Gazzeli çocuklar anıldı - Son Dakika
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Berlin'de İsrail'in saldırılarında ölen Gazzeli çocuklar anıldı

Berlin\'de İsrail\'in saldırılarında ölen Gazzeli çocuklar anıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen etkinlikte, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocukların isimleri okundu. Neue Wache anıt binasının önüne yüzlerce çift çocuk ayakkabısı konuldu. Etkinlikte, İsrail saldırılarında ölen 15 binden fazla çocuğun isimleri okunmaya başlandı. Organizatörler, sessizliği bozmak ve insanların bilmedikleri gerçekleri öğrenmelerini sağlamak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti. Ayrıca, protesto etmek için politik olmanın gerekmediği vurgulandı.

01.06.2024 14:55
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Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Haziran Dünya Çocuk Günü vesilesiyle İsrail'in saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların isimleri okundu.

Kentin merkezi anıt binası olan Neue Wache'nin önünde 3 Berlinli kadının düzenlediği etkinlik kapsamında, Unter den Linden Caddesi'nin kaldırımına Gazze'deki toplu katliama dikkati çekmek için yüzlerce çift çocuk ayakkabısı konuldu.

Etkinlikte İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli 15 binin üzerinde çocuğun isimleri yerel saatle 09.00'da okunmaya başlandı. Değişik kişiler tarafından çocukların isimlerinin okunması gece yarısına kadar sürecek.

Burada bir süre, öldürülen çocukların isimlerini okuyan Berlin'deki Müzik Yüksek Okulu Barenboim-Said Akademisi'nde görevli Yahudi asıllı profesör Michael Barenboim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu etkinliği desteklediğini belirterek, "Gazze'de ölen çocukların isimlerini okuyarak, onlardan bu şekilde alınan insanlığı geri vermenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu nedenle farklı insanların buraya gelip sadece isimleri okuması da önemlidir. Böylece 15 binden fazla kurbanın her biri bu şekilde onurlandırılmış olur." ifadelerini kullandı.

Programı organize edenler arasında yer alan Nadja Vancouwenberghe de etkinliği Fransa'dan gelen ve uzun süredir Berlin'de yaşayan 3 kadın olarak hazırladıklarını söyledi.

Şefkati ve hayal kırıklığını ifade etmek için bir şeyler yapmak istediklerini vurgulayan Vancouwenberghe, "Aslında Almanya'da birçok insanın dayanışma içinde olduğunu gösterme dürtüsüyle bir şeyler yapmak istedik. Sadece öfkeyi ve siyasi kelimeleri değil, insani merhameti birlikte paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Vancouwenberghe, İsrail'in saldırılarına ilişkin Almanya'daki sessizliğe işaret ederek, "En büyük motivasyonlarımızdan biri Almanya'daki sessizliği bozmaktı." dedi.

"Neler olup bittiğini haber yapmıyorlar"

Vancouwenberghe, Fransa'da her şeyin o kadar mükemmel olmadığını ancak en azından medyada biraz çeşitlilik olduğunu dile getirerek, "Burada ise İsrail'le ilgili herhangi bir şeyi eleştirme kapasitesi tekdüze ve bu akıl almaz bir şey. Görünür ve duyulur olmak çok önemli çünkü burada yaşayan insanlar bilmedikleri şeyleri öğrenmek istemiyorlar. Ama biliyorsunuz, medya da insanların bilmemesini kolaylaştırıyor çünkü neler olup bittiğini haber yapmıyorlar. Bu çok korkunç bir durum ve bizi şok ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Alman arkadaşlarına haber verdiklerinde pek çoğunun Filistin yanlısı siyasi bir gösteriye asla katılmak istemediğini gördüklerinde çok şaşırdıklarını anlatan Vancouwenberghe, "'Evet, çocuklar için, belki, gelebiliriz.' diyorlar. Bizim mesajımız, protesto etmek için politik olmanıza gerek yok. Elbette bunu her yerden çok Almanya'da görmek istiyoruz. İnsanlar, bu kadar çok insan öldürülürken merhamet hissetmeleri gerektiğini anlamalı. Yaşanan toplu katliamlar akılalmaz derecede." şeklinde konuştu.

Vancouwenberghe, bunun bir soykırım olarak adlandırılıp adlandırılmayacağını sonsuza kadar tartışmaya bile gerek olmadığını belirterek, "Günün sonunda 15 bin çocuk öldü." ifadesini kullandı.

Bu isimleri okumanın ne kadar uzun süreceğini göstermek istediklerini ve sabah 09.00'da başlayıp gece yarısında bitireceklerini aktaran Vancouwenberghe, "Burada yüzlerce ayakkabı var. 15 bin çocuk için kaç çift ayakkabıya ihtiyacımız olduğunu hayal edebiliyor musunuz?" dedi.

Kaynak: AA

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