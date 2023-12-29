Berlin\'de İsraillilerden Gazze\'deki savaşın sona ermesi için gösteri

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan İsrailliler, Gazze'deki savaşın sona ermesi için gösteri yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı önünde, "Barış için İsrailliler" oluşumunun çağrısıyla Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve ateşkes sağlanması için gösteri düzenlendi.

Yaklaşık 60 kişiden oluşan göstericiler, üzerinde "Barış mümkündür", "İsrailliler ateşkesten yana şimdi", "İsrailliler etnik temizliğe karşı", "Gazze'deki katliamı durdurun", "Herkes için insan hakları" ve "Sadece barış güvenliği· getirebilir, askeri· çözüm değil" yazan pankart ve dövizler taşıdı.

"Barış için İsrailliler" grubundan yapılan açıklamada, Gazze'deki savaşın sona ermesi, hemen ateşkesin sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve İsrail ile Filistin arasında diplomatik bir çözüm bulunması taleplerinde bulunuldu.