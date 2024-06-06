Berlin Teknik Üniversitesi Rektörü, İsrail\'e destek verdiği için eleştirilere rağmen istifa etmeyecek

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İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye ilişkin sosyal medya paylaşımlarını beğendiği için eleştirilen Almanya'daki Berlin Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Geraldine Rauch, görevinden istifa etmeyeceğini belirtti.

Berlin Teknik Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin 25 kişilik Akademik Senatosu, Rauch'un durumunu ele almak için dün toplantı yaptı ve buradaki gizli oylamada 12'ye karşı 13 üyenin oyuyla rektörün istifası istendi.

Oylamanın bağlayıcı olmadığı ancak Senato'nun Rauch'tan görevinden istifa etmesini "rica ettiği" aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Geraldine Rauch, yönetmelikte üniversite yönetiminin rektörü görevden almasına ilişkin prosedür öngörüldüğünü belirterek, "Akademik Senato görevden alma başvurusunda bulunmadı." ifadesini kullandı.

Rauch, Senato toplantısında yapıcı görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, "Kalmamı isteyen çok sayıda telefon ve açıklama geldi. İstifa etmiyorum. Hatalarım üzerinde çalışacağım." açıklamasını yaptı.

Alman basınında yer alan haberlerde Rauch'un sosyal medya platformu X'te, Gazze'deki savaşı soykırım olarak nitelendiren ve İsrail'i savaş suçlusu olarak tanımlayan bazı paylaşımları beğendiği belirtildi.

Rauch'un ayrıca üzerinde gamalı haç çizilen Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafını yukarı kaldıran göstericilerin yer aldığı bir fotoğrafı da beğendiği ifade edildi.

Özellikle Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger ve Almanya Yahudi Cemaatinin eleştirdiği Rektör Rauch, "Gazze ve Refah'taki durumu ele alan ancak içerik veya kaynak olarak Yahudi karşıtı olan bazı paylaşımları beğendiğini" belirtmiş ve özür dilemişti.

Bir paylaşımı metni nedeniyle beğendiğini ve altında yer alan görsele yakından bakmadığını aktaran Rauch, kendisi için ateşkes talep eden yazının ön planda olduğunu ifade etmişti.

Berlin Teknik Üniversitesi Denetim Kurulu, 10 Haziran'da Rauch'un durumunu görüşmek için toplanacak.