Berri'den UNIFIL Tepkisi

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücünün (UNIFIL) ülkedeki faaliyetinin sonlandırılması için yürütülen girişimlere tepki gösterdi.

Lübnan Meclis Başkanı'nın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Berri, başkent Beyrut'ta ABD'li Senatör Markwayne Mullin liderliğindeki heyetle bir araya geldi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'ın da hazır bulunduğu görüşmede "Lübnan ve bölgedeki gelişmeler ile ülkenin güneyinde görev yapan UNIFIL'in rolü" ele alındı.

Görüşmede Berri, "İsrail uluslararası meşruiyeti uygulamayı reddediyor, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararı ile çelişen ihlallerine ve Lübnan'a yönelik hava saldırılarına devam ediyor." dedi.

Berri, 1978'de 425 sayılı karar ile kurulan ve 2006'dan bu yana 1701 sayılı karar doğrultusunda yetkisi genişletilen ve personel sayısı artırılan Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL'in görev süresinin uzatılması konusunu gündeme getirdi.

İsim vermeden ABD'yi de eleştiren Berri, "İsrail'in ateşkese ve 1701 sayılı karara uymasını sağlamak için uluslararası toplumun ve özellikle ABD tarafının yürüttüğü çabalara rağmen aynı tarafın (ABD'nin) UNIFIL'in varlığı ve görevini hedef alan karşıt çabalarıyla karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Berri ayrıca, "Ateşkesin sağlanması ve savaşın sona erdirilmesi için çabalayan bir taraf nasıl olur da kendi çabalarını hedef alabilir?" diye konuştu.

İsrail, ABD'den UNIFIL'in Lübnan'daki misyonunun sonlandırılmasını istemişti

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, dün, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya UNIFIL'in Lübnan'ın güneyindeki misyonunun sona erdirilmesini resmen talep eden mektup göndermişti.

Mektubunda Saar, UNIFIL'ın "temel misyonu olan Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyine yerleşmesini engellemede başarısız olduğunu" öne sürmüştü.

ABD'nin "UNIFIL'in görev süresinin sadece son bir yıl için uzatılmasını istediği" iddiası

Basında yer alan haberlere göre, veto hakkına sahip BMGK üyesi olarak ABD, 18 Ağustos Pazartesi günü kapalı kapılar ardında yapılan Konsey toplantısında, UNIFIL'in görev süresinin yalnızca son bir yıl için daha uzatılması gerektiği şeklinde tavır sergiledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise ABD'nin UNIFIL'i sonlandırmak isteyip istemediği sorusuna "BMGK'da devam eden müzakereler hakkında yorum yapmıyoruz." demekle yetindi.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.