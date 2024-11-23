Bert Fırtınası İrlanda ve İngiltere'yi Vurdu - Son Dakika
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Bert Fırtınası İrlanda ve İngiltere'yi Vurdu

Bert Fırtınası, İrlanda'da 60 binin üzerinde evi elektriksiz bıraktı, kırmızı alarm verildi.

23.11.2024 19:46
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İrlanda'yı etkisi altına alan Bert Fırtınası ve beraberinde getirdiği şiddetli yağış nedeniyle on binlerce ev, çiftlik ve iş yeri elektriksiz kaldı.

İngiltere'nin yanı sıra İrlanda'da da etkili olan Bert Fırtınası sonrası iki bölgede şiddetli yağış yüzünden kırmızı alarm verildi.

Ülkenin batı kıyısının bazı bölgelerinde şiddetli yağmurun sele sebep olması sonucu bazı yollar kullanılamaz hale geldi.

İrlanda'da elektrik dağıtımından sorumlu ESB Networks'ten yapılan açıklamada, bu sabah yaklaşık 60 bin ev, çiftlik ve işletmenin enerjisiz kaldığı, öğle saatlerinde bu sayının 34 bine düştüğü bildirildi.

Açıklamada, elektrik kesintilerine şiddetli rüzgarın yol açtığı, ülkenin batı ve kuzeybatısının kesintilerden en çok etkilenen bölgeler olduğu belirtildi.

Ayrıca, hafta sonu boyunca daha fazla elektrik kesintisinin yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

İngiltere'de fırtına nedeniyle "çoklu tehlike" uyarısı yapıldı

İngiltere'de kar, buz, şiddetli yağmur ve sert rüzgarlara neden olan Bert Fırtınası sebebiyle "çoklu tehlikeli olayların meydana gelebileceği" bildirilmişti.

İngiltere Meteoroloji Ofisinden (Met Office) yapılan açıklamada, şiddetli fırtına yüzünden seyahatlerde aksamalar, su baskınları olabileceği ve bazı bölgelerde hızı saatte 113 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgarların esebileceği kaydedilmişti.

Fırtına nedeniyle şu ana kadar İngiltere ve Galler'de yaklaşık 4 bin binada elektrik kesintisi olmuş, bazı yollar kapanmış ve tren seferleri iptal edilmişti. İskoçya'da ise 6 bölge için sel uyarısı yapılmıştı.

Kuzey Yorkshire bölgesinde polis, halihazırda 8 trafik kazasıyla ilgilendiklerini belirterek, sürücülere zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bert Fırtınası İrlanda ve İngiltere'yi Vurdu - Son Dakika

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