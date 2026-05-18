Beşiktaş Gece Kulübü Yangını Davasında Gerginlik
Beşiktaş Gece Kulübü Yangını Davasında Gerginlik

18.05.2026 15:54
29 kişinin öldüğü gece kulübü yangını davasında müştekilerle sanık avukatları arasında gerginlik yaşandı.

BEŞİKTAŞ'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına ilişkin 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor. Duruşmada bazı müştekilerle sanık avukatları arasında bilirkişi raporu nedeniyle gerginlik yaşandı.

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan 2024'te tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği gece kulübü yangınına ilişkin 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 14'üncü duruşmasına 4 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar, avukatlar ve müştekiler katıldı. Duruşma sırasında müştekilerle avukatlar arasında gerginlik yaşandı. "Bilirkişi raporunu reddediyoruz" ifadelerini kullanan bazı müştekiler ve sanık avukatları arasında yaşanan gerginliğin ardından duruşmaya ara verildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 29 kişi maktul, 27 kişi müşteki, 9 kişi ise sanık sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, 2 Nisan 2024'te saat 12.35 sıralarında 'Masquerade' isimli iş yerinde yangın çıktığına ilişkin ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği, itfaiye görevlilerinin içeride mahsur kalan kişileri dışarıya çıkardığı belirtilerek, yangında 29 kişinin hayatını kaybettiğine yer verildi. Müşteki sanık Ercan Erkan, dumandan etkilenen Usamettin Yıldırım ile Gülden Taşpınar'ın yangında yaralandığı kaydedilen iddianamede, savcılık ve bilirkişi heyetinin olay yerinde yaptığı çalışma neticesinde gece kulübüişletmesinin sahiplerinin Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül ile Mehmet Memduh Ceylan, mesul müdürünün ise İsmet Şen olduğu aktarılıyor. Sanıklar Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül, Mehmet Memduh Ceylan, İsmet Şen, Dursun Çelik, Sibel Çelik ve İbrahim Bildirici'nin 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak', suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. Birleştirilen dosya kapsamında sanıklar Beşiktaş Belediyesi başkan yardımcıları Ali Rıza Yılmaz, Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Yasemin Saral, Ahmet Mithat Şermet, İtfaiye Çavuşu Fazlı Yavuz, eski İtfaiye Zabıta Amiri Numan Bulburu, eski İtfaiye Müdür Yardımcısı Tuncay Akdağ, eski İtfaiye Teknik Müdür Yardımcısı Şükrü Öztürk, belediyede çalışan Feridun Tayfun Erelmas, Lalehan Taşdelen Başkaya, Nilüfer Oğuz, Rahşan Tekin Ölmez ve Uğur Türkyılmaz hakkında ise 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçlarından 2 yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: DHA

