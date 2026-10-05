Beşiktaş'ta binada yangın çıktı, dans akademisindeki mahsur kalanlar tahliye edildi. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'ta binada yangın çıktı, dans akademisindeki mahsur kalanlar tahliye edildi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş\'ta binada yangın çıktı, dans akademisindeki mahsur kalanlar tahliye edildi.
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta 7 katlı binanın giriş katındaki dans akademisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Üst katlara dolan duman nedeniyle mahsur kalanlar itfaiye tarafından tahliye edildi; ölen ya da yaralanan olmadı, iş yerinde hasar oluştu.

BEŞİKTAŞ'ta 7 katlı binanın giriş katında bulunan dans akademisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlara yoğun duman dolarken, mahsur kalanlar itfaiye tarafından tahliye edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, Gayrettepe Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı binanın girişi katında saat 12.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın giriş katında bulunan dans akademisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın üst katlarına duman doldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da binanın üst katında mahsur kalanları tahliye etti. Bina sakinlerinden bazıları kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, bir süre kaldırımda yangının söndürülmesini bekledi. Yangında ölen ya da yaralan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA
Acil DurumBeşiktaşGüvenlikİtfaiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler 50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL’nin kaynağını bakın nasıl açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
Pakistan’da binlerce kişi başkente ilerliyor Tek bir talepleri var Pakistan'da binlerce kişi başkente ilerliyor! Tek bir talepleri var
Rüşvet anının görüntüsü Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
15:15
MASAK raporundan şok detaylar Yasin Kol’a maç sırasında 40 transfer yapılmış
MASAK raporundan şok detaylar! Yasin Kol'a maç sırasında 40 transfer yapılmış
14:55
Hakemler Dosyası’nda sıcak gelişme Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel için tutuklama talebi
Hakemler Dosyası'nda sıcak gelişme! Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel için tutuklama talebi
14:23
Komşuda bomba alarmı İhbarlar peş peşe geldi
Komşuda bomba alarmı! İhbarlar peş peşe geldi
14:19
Süleyman Soylu’dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
Süleyman Soylu'dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
14:00
Moskova’dan film gibi görüntüler Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu
Moskova'dan film gibi görüntüler! Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu
12:59
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye’den tepki gecikmedi
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 15:40:28. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta binada yangın çıktı, dans akademisindeki mahsur kalanlar tahliye edildi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei