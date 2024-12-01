Beşiktaş'ta Deniz Arama Çalışmaları

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Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde denize düşen iki kişiyi arama çalışmalarına destek vermek amacıyla, üzerinde sualtı arama robotu bulunan iki bot ve ekip görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 23 Kasım'da denize düşen iki kişiyi arama çalışmalarına destek sağlamak amacıyla AFAD Başkanlığı tarafından destek talebinde bulunulduğu belirtildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, söz konusu talebe istinaden Kuzey Deniz Saha Sualtı Harekat Komutanlığından, üzerinde sualtı arama robotu bulunan bot görevlendirildiği bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığına bağlı Birinci Sınıf Dalgıç özel ihtisaslı personelden oluşan Sualtı Arama Kurtarma Timi, iki vatandaşımızın arama çalışmalarına destek sağlamak maksadıyla Aşiyan/Beşiktaş önlerinde Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) dalışına başladı. Görevlendirilen ekipler faaliyetlerini AFAD ile koordineli bir şekilde yürütüyor."