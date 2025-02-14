Beşiktaş\'ta Hafriyat Kamyonu Yayaya Çarptı, Kadın Ağır Yaralandı

Güncel

BEŞİKTAŞ'ta sağa dönüş yapan hafriyat kamyonu yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada hafriyat kamyonunun altında kalan kadın ağır yaralandı.

Kaza, Barbaros Bulvarı'ndan Emirhan Caddesi dönüşünde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden sağa dönüş yapan kamyon şoförü, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kazada arka lastiklerin arasında kalan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonun altından çıkarılan kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafriyat kamyonu şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şoförün emniyete götürülürken "Kadın kendisi girmiş arabanın altına. Anlayamadım" dediği duyuldu.