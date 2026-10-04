Beşiktaş\'ta kiralık aracın karıştığı 5 araçlı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

BEŞİKTAŞ'ta 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Cihannüma Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü Yashar N.'nin (33) direksiyon hakimiyetini kaybettiği kiralık araç, trafik ışıklarında aynı yöne dönüş yapmak için bekleyen araçlara çarptı. Kazaya, Seher B. yönetimindeki 34 NMT 197 plakalı araç, İsmail T. idaresindeki 34 TDS 65 plakalı taksi, Nurettin T. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen araç ve Bedirhan E.'nin kullandığı 41 ABH 133 plakalı araç karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde zincirleme kazada yaralandıkları belirlenen Bedirhan E. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ceren K. ambulansla Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.