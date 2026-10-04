Beşiktaş'ta otomobil sol şeride yanaşınca 5 araç kazaya karıştı, 2 kişi yaralandı

Beşiktaş'ta otomobil sol şeride yanaşınca 5 araç kazaya karıştı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı'ndan Dolmabahçe yönüne giden bir otomobil, dönüş için sol şeride yanaştığı sırada başka bir otomobille çarpıştı. Arkadan gelen 3 aracın da karıştığı zincirleme kazada 5 araç kazaya karıştı, 2 kişi yaralandı; sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Beşiktaş'ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Barbaros Bulvarı'ndan Dolmabahçe yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 NMT 197 plakalı otomobil, dönüş yapmak için sol şeride yanaştığı sırada başka bir otomobille çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen 3 araç da kazaya karıştı.
Toplam 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Kaynak: AA
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