Beşiktaş'ta Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama

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Beşiktaş'ta, 4 kişinin yaralandığı iş yerine silahlı saldırı olayına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 Eylül'de gece Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi'ndeki iş yerine silahla ateş açılması üzerine olay yerine ekiplerin intikal ettiği belirtildi.

Yapılan kontrolde, olay öncesinde 3 müşteri ve iş yeri çalışanları arasında arbede yaşandığı ve daha sonra plakasız motosikletle gelen kasklı 2 şüpheliden birinin iş yerine silahla ateş ettiğinin belirlendiği kaydedilen açıklamada, "4 kişinin açılan ateş sonucu yaralandığı ve işyeri çalışanı M.Ç. tarafından silahla karşılık verildiği anlaşılmıştır. Araştırmalarda, olayı gerçekleştirdiği ve olaya dahil olduğu tespit edilen Ö.K, S.U, H.U, A.U, B.A, M.U. ile olayda kullanılan 1 pompalı silah ve M.Ç. ile olayda kullanılan 1 tabanca ele geçirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan Ö.K. ve S.U'nun tutuklandığı, M.Ç. hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı belirtildi.