Besni\'de Jandarma Personeline Tüberküloz Hastalığı Hakkında Seminer Verildi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde jandarma personeli tüberkiloz hastalığı hakkında bilgilendirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, "Verem eğitimi ve farkındalık haftası" etkinlikleri kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı personellerine seminer düzenledi.

Bu kapsamda hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemleri anlatıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bengü Nehir Buğdaycı, yaptığı açıklamada, hafta boyunca seminerlerin devam edeceğini söyledi.

Hastalığın bulaşma yöntemleri hakkında bilgi veren Buğdaycı, " Sağlık Bakanlığı'mızın kararlılıkla yürüttüğü programın nihai hedefi Veremsiz Bir Türkiye olup, bu hedefe ulaşabilmesi için bebeklere aşısının zamanında yaptırılması, bireysel ve toplumsal hijyen kurallarına uyulması gerekmektedir. Uzun süreli öksürük ya da tüberküloz hastasıyla temas edilmesi durumunda, vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerekmektedir." diye konuştu.