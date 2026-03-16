Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Kurtarıldı
16.03.2026 13:29
Ümraniye'de beton mikserinin devrilmesi sonucu sıkışan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye'de otoyolda devrilen beton mikserinin sürücüsü, sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Şile Otoyolu Çekmeköy istikametinde ilerleyen 34 FPG 747 plakalı beton mikseri, bir otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yola devrilen beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, sağlık ve yol bakım ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücü, tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yoldaki trafik kontrollü sağlanırken, devrilen beton mikserinin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı
Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti
İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi
Türk polisi yaptığı hareketle gönülleri fethetti Türk polisi yaptığı hareketle gönülleri fethetti
UEFA’dan şok karar Dev final iptal oldu UEFA'dan şok karar! Dev final iptal oldu
Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu

13:36
Yapay zeka ’’Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’’ diyor
Yapay zeka ''Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'' diyor
13:21
Galatasaray Napoli’den Osimhen’in intikamını çok fena alacak
Galatasaray Napoli'den Osimhen'in intikamını çok fena alacak
13:18
Korkulan oldu 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
Korkulan oldu! 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
13:01
İsrail ordusu İran’daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı
İsrail ordusu İran'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı
12:09
Antalya’da kaymakamlık binasında silah sesleri Özel harekat devrede
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede
12:08
Cenazesinde ilk kez anlatıldı İlber Ortaylı’dan Yunan akademisyene tarihi ayar
Cenazesinde ilk kez anlatıldı! İlber Ortaylı'dan Yunan akademisyene tarihi ayar
