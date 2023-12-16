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Beyaz Saray'dan İsrail'e destek açıklaması - Son Dakika
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Beyaz Saray'dan İsrail'e destek açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze'deki çatışmaların aylarca sürebileceğini, İsrail'e desteklerinin devam edeceğini ancak sivillerin hedef alınmaması konusunda İsrail güçlerinin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Beyaz Saray\'dan İsrail\'e destek açıklaması
16.12.2023 - 00:53,
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze'deki çatışmaların aylarca sürebileceğini, İsrail'e desteklerinin devam edeceğini ancak sivillerin hedef alınmaması konusunda İsrail güçlerinin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Kirby, çevrim içi düzenlediği basın brifinginde, Gazze'deki son durumu ve İsrail'in devam eden saldırılarını değerlendirdi.

John Kirby, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının kısa sürede bitmeyebileceğini, "Bu çatışmaların aylarca sürebileceği konusunda İsraillilerle hemfikiriz." sözleriyle dile getirdi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İsrail'e yaptığı ziyarette de sivillerin hedef alınmaması konusunu gündeme getirdiğini hatırlatan Kirby, İsrail ordusunun daha hassas ve hedef gözeterek operasyonlarını yürütmesi gereken bir aşamaya geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Sullivan'ın bu konuyu İsrailli muhataplarına açık bir şekilde dile getirdiğini belirten Kirby, Gazze'de olası yönetim alternatifleri konusunun da Sullivan'ın ajandasında olduğunu söyledi. Bu yöndeki görüşmelerden henüz somut bir çıktı olmadığını belirten Kirby, Filistin yönetimi dahil ilgili unsurlarla görüşmeye devam edeceklerini bildirdi.

Öte yandan, Kirby, Batı Şeria'da İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin neden olduğu artan saldırılar konusunda ABD'nin nerede durduğu sorusuna karşılık, bu saldırıların durması gerektiğini ifade etti. Kirby, "Batı Şeria'da yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddeti kabul edilemez. Bu saldırılar durmalı." dedi.

İsrail güçlerinin 3 İsrailli rehineyi öldürmesine ilişkin soruyu da yanıtlayan Kirby, bunun trajik bir hata olduğunu ancak operasyonla ilgili detaylı bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

Kirby'ye göre İsrail gazetecileri kasıtlı olarak hedef almıyormuş

Al Jazeera foto muhabirinin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünün hatırlatılması üzerine Kirby, gazetecilerin hiçbir şekilde hedef alınmaması gerektiğini söyledi.

7 Ekim'den bu yana en az 90 gazeteciyi öldüren İsrail'in bu konudaki yaklaşımını değerlendiren Kirby, "Onların (İsrail'in) gazetecileri kasıtlı olarak hedef aldığına yönelik elimizde herhangi bir gösterge bulunmuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
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