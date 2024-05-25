Beykoz Belediye Başkanı Mahalle Buluşmaları'nda Halkın Sorunlarını Dinledi

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(İSTANBUL) - Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, vatandaşların talep ve şikayetlerine yerinde çözüm sunan 'Mahalle Buluşmaları' kapsamında Tarihi Anadolu Feneri Mahallesi'nde halkın sorunlarını dinledi.

Yaklaşan yaz sezonu dolayısıyla sahildeki mahalle ve köylerden başlayan 'Mahalle Buluşmaları'nın 4'üncüsü Anadolu Feneri'nde yapıldı.

Anadolu Feneri Köy Kahvesi'nde düzenlenen toplantıya, Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcıları Bilgehan Murat Miniç ve Taner Aksu, meclis üyeleri, Beykoz Muhtarlar Derneği Başkanı Cengizhan Turaman, Anadolu Feneri Muhtarı Halil İbrahim Çiftçi, birim müdürleri ve köy sakinleri katıldı.

Anadolu Feneri sakinleri ise imar, yüksek gerilim hattının taşınması, Balıkçı Limanı, Köy Şenliği, mobil veteriner kliniği, Riva ve Poyrazköy'e yürüyüş ve bisiklet yolu yapılması, mahalle evi, temizlik ve güvenlik konularında taleplerini sıraladı.

"Beykozlular, çözümün parçası olacak"

'Mahalle Buluşmaları'yla ilçe sakinlerinin çözümün parçası olacağını vurgulayan Başkan Köseler, "Beykoz'un mahallerini ziyaret ederek halkımızı yerinde dinliyor, öncelikli sorunları tespit ediyoruz. Bizim hissedemediğimiz yerde çözüme ortak olacaksınız. Bu çok önemli. Yani sizin duyarlılığınız, yaşadığınız mekana yansıyacak" dedi.

4 Mahallede sahaya iniliyor

Başkan Köseler, mahallelerde hayata geçirilecek çalışmalarla, ilçe sakinleri ile yerli ve yabancı turistler için temiz ve nezih yaşam alanları oluşturmak istediklerini belirtti. Köseler," Bugün toplantılarımızın dördüncüsünü yapıyoruz. Riva, Poyraz, Anadolu Kavağı ve Anadolu Feneri. Buradaki toplantıdan sonra bu dört mahallemizle ilgili iyileştirme çalışmalarını yapacağız. Yani icracı müdürlüklerimiz etkili bir şekilde sahaya inecek" diye konuştu.

Buluşmada vatandaşları tek tek dinleyen Başkan Köseler, notlar alarak belediyenin yetkisinde olan talepler için talimat verdi.

Toplantıya katılan müdürler de kendi görev alanlarıyla ilgili konularda vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

Çözüm ve süreç halka anlatılacak

Köseler, daha sonra aynı ekiple yeniden mahalle sakinleri ile buluşularak problemlerin çözümü ve süreçler üzerine bilgilendirmeler yapılacağını da ifade etti.