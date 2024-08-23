Beykoz'da bir araca çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Beykoz'da bir araca çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Paşabahçe Polonezköy Yolu Soğuksu istikametinde seyreden bir otomobil, başka bir araca çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

23.08.2024 01:16
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Beykoz'da bir araca çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Paşabahçe Polonezköy Yolu Soğuksu istikametinde seyreden Olcay Y. idaresindeki 34 KRS 029 plakalı otomobil 34 GAP 263 plakalı araca çarptıktan sonra takla attı.

Taklanın etkisiyle sürücü Olcay Y. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olcay Y, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden götürüldü.

Olcay Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Polonezköy, Paşabahçe, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da bir araca çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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