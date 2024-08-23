Beykoz'da bir araca çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Paşabahçe Polonezköy Yolu Soğuksu istikametinde seyreden Olcay Y. idaresindeki 34 KRS 029 plakalı otomobil 34 GAP 263 plakalı araca çarptıktan sonra takla attı.
Taklanın etkisiyle sürücü Olcay Y. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olcay Y, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden götürüldü.
Olcay Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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