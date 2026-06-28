Beykoz'da Boğulma Tehlikesi - Son Dakika
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Beykoz'da Boğulma Tehlikesi

Beykoz\'da Boğulma Tehlikesi
28.06.2026 18:13
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Beykoz'da denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

BEYKOZ'da denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Beykoz Poyrazköy Sahili'nde meydana geldi. Denize giren bir kişi, boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden çevredekiler denize girerek genci sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler tarafından kıyıda kalp masajı yapılan kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar ve çevredekilerin müdahalesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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