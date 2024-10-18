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Beykoz'da Bütçe Krizi Tartışmaları

Beykoz\'da Bütçe Krizi Tartışmaları

Beykoz Belediyesi'nde 2025 bütçe tasarısı, komisyona ulaşmadığı için tartışmalara neden oldu.

18.10.2024 13:16
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Beykoz Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, 7 Ekim'de komisyona sevk oylaması yapılan bütçe tasarısının henüz bütçe komisyonuna gelmemesi tartışmalara neden oldu.

Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yönetiminde belediye hizmet binasında yapılan toplantıda, Meclis Üyesi Serkan Şahin AK Parti Grubu adına konuştu.

Şahin, 2025 bütçe tasarısının Komisyon ve Meclis gündemine henüz gelmediğini, Meclis'te 2023 kesin hesaplarının usulsüzce oylandığını ifade ederek, şimdi de bütçe krizinin yaşandığını söyledi.

Meclis'in 7 Ekim'deki toplantısında 2025 bütçe tasarısının komisyona sevkinin üzerinden 10 gün geçmesine rağmen ulaşan herhangi bir tasarı ya da evrakın bulunmadığına dikkati çeken Şahin, "İlgili yasa gereği Plan ve Bütçe Komisyonu bütçe tasarısı hakkındaki görüşlerini komisyona sevk tarihinden itibaren 5 iş gününü geçirmeden Meclis'e sunmak zorundadır. Plan ve Bütçe Komisyonu elinde bir evrak olmaması sebebiyle tasarı hakkındaki raporlarını yasal süre içinde Meclis'e sunamamıştır. Dolayısıyla da yasal sürenin dışında söz konusu olmayan bir bütçe hakkında görüş de beyan edemeyeceği için şu an artık bütçe tasarısı yok hükmündedir." diye konuştu.

Şahin, bütçe tasarısının komisyona sunulmamasıyla ilgili hazırladıkları tutanağı okuyan Şahin, meclis üyelerinden oluşan komisyonun görevini icra edemez duruma getirildiğini kaydetti.

Kanun uyarınca bütçenin encümen, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Maliye Bakanlığına sunulmasının ardından komisyona gelmesi gerektiğini anlatan Şahin, CHP'li meclis üyelerinin ise belediye bürokratlarını suçladığını dile getirdi.

AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Ahmet Deliak ise yasal sürenin dolduğunu aktararak, bütçenin komisyona gelmesi durumunda da görüşülemeyeceğini belirtti.

Bütçenin sakatlandığını savunan Deliak, "Müdürlüklerden gelmediğini ifade ederek kendi basiretsizliğinizi ilan ediyorsunuz. Belli ki başka sıkıntılar, başka hesaplar, mevzular söz konusu. Bu sıkıntılardan dolayı da bütçe gibi bir husus, süresi içerisinde komisyona sevk edilemiyor, görüşülemiyor ve mundar ediliyor." ifadelerini kullandı.

"Yeni devraldığımız bir belediye var"

CHP grubu adına konuşan Meclis Üyesi Gülsüm Yılmaz da yasaya göre ilk meclis oturumundan itibaren 20 gün içerisinde bütçe görüşmeleri yapılabileceğini söyledi.

Yılmaz, "Biz neden bunu ilk yapıyoruz çünkü yeni devraldığımız bir belediye var. Başkan'ımız ve meclis üyesi arkadaşlarımız, birim müdürlerimizle titizlikle, 'Beykoz'a hizmet aşkımız, sosyal belediyecilik neymiş' göstermek için çalışıyoruz. Bundaki tek amacımız zaman kazanmak değil, tamamen titiz bir çalışma olması içindir." dedi.

Meclis toplantısı gündemde bulunan iki maddenin görüşülmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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