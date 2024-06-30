Beykoz'da aracını kapıları açık şekilde kullanan ve yüksek sesli müzik dinleyen sürücüye 2 bin 70 lira para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında "Kapıları açıp trafiği katlettiler" başlığıyla paylaşılan görüntüye ilişkin çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen ekipler, Soğuksu Mahallesi Kavacık istikametinde seyreden sürücünün, bagaj dahil tüm kapıları açık aracıyla ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirledi.
Aracın plaka bilgisinden kimliği belirlenen sürücü M.C.A. polis ekiplerince yakalandı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 2 bin 70 lira idari para cezası uygulandı.
M.C.A'nın emniyetteki işlemlerin ardından "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Beykoz'da Kapıları Açık Şekilde Araç Kullanan Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika
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