Beykoz'da Motosiklet Kazası: Pakistanlı Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beykoz'da Motosiklet Kazası: Pakistanlı Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Beykoz\'da Motosiklet Kazası: Pakistanlı Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti
04.03.2026 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEYKOZ'da motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada Pakistanlı Üniversite öğrencisi Muhammed S.R. (24) hayatını kaybetti.

BEYKOZ'da motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada Pakistanlı Üniversite öğrencisi Muhammed S.R. (24) hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 12.00 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi Şehit Erkan Terletme Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Beykoz'da özel bir üniversitede öğrenim gören Pakistan uyruklu Muhammed S.R.(24), motosikletiyle yokuş aşağı indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammed S.R.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı. Muhammed S.R.'nin cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kaza anı çevredeki binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin hızla elektrik direğine vurup kasksız sürücünün savrulduğu anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da Motosiklet Kazası: Pakistanlı Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş enerji piyasalarını alt üst etti Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı Savaş enerji piyasalarını alt üst etti! Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı
İran ordusu, Umman’a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı İran ordusu, Umman'a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı
Domenico Tedesco’dan kötü haber Domenico Tedesco'dan kötü haber
Milli Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Ünlü senatör, ABD’yi İran’da bekleyen sonu açıkça söyledi Ünlü senatör, ABD'yi İran'da bekleyen sonu açıkça söyledi
Real Madrid ve Brezilya’yı üzen sakatlık Real Madrid ve Brezilya'yı üzen sakatlık

15:09
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
14:53
İsrail “İran helikopterini vurduk“ dedi, gerçek çok başka çıktı
İsrail "İran helikopterini vurduk" dedi, gerçek çok başka çıktı
14:37
MSB: İran’dan ateşlenen balistik füze Türk hava sahasında etkisiz hale getirildi
MSB: İran'dan ateşlenen balistik füze Türk hava sahasında etkisiz hale getirildi
14:27
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
13:58
CHP lideri Özel’in açılışa damga vuran “Oruç“ diyaloğu: İçeceksin dedim ama...
CHP lideri Özel'in açılışa damga vuran "Oruç" diyaloğu: İçeceksin dedim ama...
13:56
Hamaney’in üç gün sürmesi planlanan cenaze töreni ertelendi
Hamaney'in üç gün sürmesi planlanan cenaze töreni ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 15:12:33. #7.12#
SON DAKİKA: Beykoz'da Motosiklet Kazası: Pakistanlı Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.