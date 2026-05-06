Beykoz'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Beykoz'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

06.05.2026 02:57
Beykoz'da çıkan orman yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, yeniden alevler yükseldi.

Beykoz'da, ormanlık alanda çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığı bildirilen yangında ormanın başka bir bölgesinde alevler yükseldi.

Kılıçlı Mahallesi Karakiraz mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözlerin yanı sıra UMKE, jandarma ile sağlık ekipleri de sevk edildi.

Çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirilirken çalışmalara yangın söndürme helikopterleri de katıldı.

Yangın nedeniyle yükselen dumanlar Anadolu Yakası'nın farklı yerlerinden de görüldü.

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Beykoz ilçesi Kılıçlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 15.50 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 3 söndürme helikopteri, 17 arazöz ve 80 personel ile müdahale edilmiştir. Yangın saat 18.30 itibarıyla kontrol altına alınmış olup yangından 3 hektarlık ağaçlandırma sahası ve makilik alan zarar görmüştür." ifadelerine yer verildi.

Yangının itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındığı kaydedilirken ormanın farklı bir bölgesinde yeniden alevlerin yükseldiği görüldü.

Ekiplerin yaklaşık 8 saatten bu yana yangına müdahalesi devam ederken çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da traktörlerle bölgeye su taşıdı.

"Hem su tankerlerimiz hem de iş makinalarımıza destek oluyoruz"

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel de bölgedeki çalışmaları takip edip, yetkililerden bilgi aldı.

Gürzel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kılıçlı'da orman yangınıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Yangının önce kontrol altına alındığını ancak rüzgarın etkisiyle tekrardan alevlendiğini gördüklerini belirten Gürzel, "İstanbul İtfaiyemizin büyük bir ekibi burada. Biz de kendilerine Beykoz Belediyesi olarak hem su tankerlerimiz hem de iş makinalarımıza destek oluyoruz. Ayrıca bölgede çalışanlarımız için de bir çorba aracımız burada. Yangın ne kadar sürerse biz de o kadar bölgede kendilerine destek olmak için burada olacağız. İnşallah bir an önce kontrol altına alınır ve söndürülür." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan da bölgede incelemeler yaptı.

Kaynak: AA

