Beykoz'da Trafik Kazası Davası Sonuçlandı - Son Dakika
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Beykoz'da Trafik Kazası Davası Sonuçlandı

26.05.2025 19:35
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Beykoz'da bir kişinin öldüğü kazada iki sanığa hapis cezası verildi. Fatıma Zehra Kınık Demir 4 yıl 2 ay, Yavuz Selim Öztürk 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası aldı.

Beykoz'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin davada, sanıklardan Fatıma Zehra Kınık Demir 4 yıl 2 ay, Yavuz Selim Öztürk ise 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fatıma Zehra Kınık Demir ile müşteki sanık Yavuz Selim Öztürk katıldı. Duruşmada, kazada hayatını kaybeden Batın Barlas Çeki'nin ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Söz verilen Batın Barlas Çeki'nin annesi Hasret Doğan, sanık Demir'den şikayetçi olduğunu belirterek, "Tutuklanmasını talep ediyorum. 17 yaşındaki oğlum hayata döndürülemeyecek. Ben yarım kaldım. Kendisi İnşallah en üst hadden cezalandırılır." diye konuştu.

Müşteki sanık Öztürk de celse arasında verilen mütalaaya katılmadığını belirterek, kazada suçunun olduğunu düşünmediğini söyledi. Öztürk, diğer sanık Demir'in cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Fatma Zehra Kınık Demir ise olaydan dolayı üzüntü duyduğunu ifade ederek, hayatını kaybeden Çeki'ye Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.

Kazada kusurlu olduğunu düşünmediğini ifade eden sanık Demir, "Kontrollerimi yaptım. Motorun kör noktamdan bana sürtmesi sırasında kazanın meydana geldiği video kayıtlarında da sabittir. Ben üzüntümü tekrardan ifade etmek istiyorum. O gün ne kadar üzgünsem bugün de üzgünüm." dedi.

Mahkemenin kararı

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Demir'i "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığın trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılığı ve işlediği taksirle öldürme suçu kapsamındaki kusur durumunu da dikkate alarak, sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanığa verilen hapis cezasının miktarı itibarıyla, cezanın ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmasına yer olmadığına hükmederek, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin de devamını kararlaştırdı.

Heyet, müşteki sanık Öztürk'ü ise "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Temmuz 2024'te şüpheli Fatıma Zehra Kınık Demir'in kullandığı 34 FKJ 390 plakalı aracıyla Kavacık Mahallesi Baki Sokak'tan FSM Caddesi'ne çıktığı esnada, Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı 34 HUT 980 plakalı motosikletle çarpıştığı, devrilen motosikletin yerde sürüklenip kaldırımda yürüyen müşteki Muammer Kızıl'a vurduğu belirtildi.

İddianamede, kazada motosiklet sürücüsünün arkasında yolcu olarak bulunan Batın Barlas Çeki'nin de savrularak beton bariyerlere çarpmasının ardından Yavuz Selim Öztürk, Muammer Kızıl ve Çeki'nin yaralı olarak hastaneye kaldırıldıkları kaydedildi.

Çeki'nin hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, Kızıl ve Öztürk'ün ise yaralandıkları belirtilen iddianamede, kolluk görevlilerince düzenlenen trafik kaza tespit tutanağına göre şüpheli Fatıma Zehra Kınık Demir'in kusurlu olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Ölü muayene ve otopsi tutanağına göre, Çeki'nin ölümünün genel beden travması sonucu meydana geldiğine dikkat çekilen iddianamede, şüpheli Demir'in alınan ifadesinde "üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, olayda kusurlu olmadığını beyan ettiği" aktarıldı.

İddianamede, şüphelinin olay tarihinde idaresinde bulunan aracıyla Öztürk'ün motosikletine çarpıp, taksirli eylemi sonucu Batın Barlas Çeki'nin ölümüne, Muammer Kızıl ile Yavuz Selim Öztürk'ün de yaralanmasına sebebiyet verdiği belirtilerek, Fatıma Zehra Kınık Demir'in "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından, savcılık müştekilerden 18 yaşından küçük Öztürk'ün de olayda sorumluluğu olduğunu tespit ederek, hakkında ek iddianame düzenlemişti.

Mahkeme, Yavuz Selim Öztürk hakkındaki ek iddianameyi, ana dava dosyasıyla birleştirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beykoz'da Trafik Kazası Davası Sonuçlandı - Son Dakika

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