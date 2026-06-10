Beykoz'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beykoz'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Beykoz\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
10.06.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli yakalandı, 2'si tutuklandı.

BEYKOZ'da uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 2 araca düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 524,6 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Beykoz'da uyuşturucu ticareti yapıldığı değerlendirilen bir aracı takibe aldı. Takibini sürdüren ekipler, şüphelilerin Çubuklu Mahallesi'nde başka bir araçla uyuşturucu alışverişi yaptığını tespit etti. Bunun üzerine bir süre daha takip edilen araçlar durduruldu. Uyuşturucu temin ettiği belirlenen aracın sürücüsü Y.H.'nin (25), araç durdurulmadan önce yol kenarına bazı cisimler attığı görüldü. Yapılan aramada 2 gram marihuana ele geçirildi. Y.H. ile araçta bulunan Ş.E. (24) gözaltına alındı. Takip edilerek durdurulan diğer araçta yapılan aramalarda ise 18 gram marihuana, 1 cep telefonu ve 23 bin 55 lira ele geçirildi. Araçta bulunan A.A. (25) ve G.A. (28) da gözaltına alındı. Şüpheli G.A.'nın Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda, adresin 'zula evi' olarak kullanıldığı belirlendi. Evde yapılan aramalarda 504,6 gram marihuana, 1 vakum makinesi ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

2 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.H. ve Ş.E., 'Uyuşturucu Madde Kullanma' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.A. ve G.A. ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan sevk edildikleri mahkemece 2 Haziran'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep’te tekstil fabrikasında yangın Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın
Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası’nda görev alamayacak Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası'nda görev alamayacak
Diyarbakır’da termometreler 40 dereceye yaklaştı Diyarbakır'da termometreler 40 dereceye yaklaştı
Ukrayna’da dron saldırısına uğrayan Türk gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçti Ukrayna'da dron saldırısına uğrayan Türk gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD alarmda 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü ABD alarmda! 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü
Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu

10:32
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
10:19
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
10:05
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
09:57
Fatoş Pınar Türker’den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
Fatoş Pınar Türker'den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
09:52
Altında düşüşün dibi neresi Yeni tahmin geldi
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
08:28
BYD, Türkiye’deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
BYD, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 10:50:42. #7.12#
SON DAKİKA: Beykoz'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.