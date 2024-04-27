Beykoz Tokatköy'de şebeke suyundaki koku vatandaşı tedirgin ettirdi - Son Dakika
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Beykoz Tokatköy'de şebeke suyundaki koku vatandaşı tedirgin ettirdi

Beykoz Tokatköy'de yaklaşık iki gündür musluklardan akan İSKİ'ye ait şebeke suyundan lağım kokusuna benzer ağır koku geldiğini öne süren vatandaşlar, tedirgin olduklarını ifade ederek yetkililerden herhangi bir uyarı yapılmadığı gerekçesiyle sitem etti. Benzer şikayetlerin duyulması halk arasında büyük paniğe neden oldu. Vatandaşlar ihtiyaçlarını marketten aldıkları sularla karşılamak zorunda kaldı.

27.04.2024 20:09
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Beykoz Tokatköy'de şebeke suyundaki koku vatandaşı tedirgin ettirdi

İSTANBUL - Beykoz Tokatköy'de yaklaşık iki gündür musluklardan akan İSKİ'ye ait şebeke suyundan lağım kokusuna benzer ağır koku geldiğini öne süren vatandaşlar, tedirgin olduklarını ifade ederek yetkililerden herhangi bir uyarı yapılmadığı gerekçesiyle sitem etti.

Beykoz Tokatköy'de yaklaşık iki gündür çeşmelerden akan sularda lağım kokusuna benzer bir kokunun aktığı iddia edildi. Benzer şikayetlerin duyulması halk arasında büyük paniğe neden oldu. Bir çok vatandaş kullandıkları İSKİ'ye ait şebeke suyundan lağım kokusuna benzer ağır bir kokunun geldiğini ileri sürerek, hiçbir şekilde haber verilmediğini ve ihtiyaçlarını marketten aldıkları sularla karşıladıklarını söyledi.

"Kimse bilgi vermedi"

Esnaf Kenan Kalay, "Bu durumdan herkes şikayetçi. İnsanların elinde olmayan bir şey. Bunu anonsla insanlara bildirmeleri lazımdı. İnsanlar birbirlerini uyardı. Birkaç gün bu suların böyle olduğunu söylemeleri lazımdı. İnsanlar 'bu suyu kullanalım mı' diye tedirgin. Kimse bilgi vermedi. Bu insanlar bilgiyi nereden alsın. Biz neye göre, kime göre hareket edeceğiz?" dedi.

Kaynak: İHA

Tokatköy, Şebeke, İSKİ, Çevre, İstanbul, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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