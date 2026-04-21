Beylikdüzü Belediyesi, 23 Nisan'ı "11. Çocuk Şenliği" ile Kutlayacak

21.04.2026 15:55  Güncelleme: 16:39
(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı renkli etkinliklerin yer aldığı "Beylikdüzü 23 Nisan 11. Çocuk Şenliği" ile kutlamaya hazırlanıyor. İlçenin dört ayrı noktasında 23-26 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenecek ücretsiz etkinlikler, çocuklara ve ailelerine bayram coşkusunu yaşatacak.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği "Beylikdüzü 23 Nisan 11. Çocuk Şenliği" ile kutlanacak. 23-26 Nisan günleri arasında gerçekleşecek şenlik kapsamında Yaşam Vadisi 1. Etap, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi, Yakuplu Kent Ormanı ve Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı olmak üzere dört ayrı noktada çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Çocuklar ve aileleri; teknoloji alanı, spor etkinlikleri, 200 farklı atölye ile eğlence dolu anlar yaşayacak.

Etkinlikler Vadi'den kent ormanlarına uzanacak

23 Nisan günü ilk olarak saat 10.00'da Yaşam Vadisi 1. Etap'ta bulunan Çanakkale Rölyef Alanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleşecek. Saat 12.00'da Yaşam Vadisi 1. Etap'ta başlayacak şenlikte, gün boyu atölyeler ve gösteriler çocuklarla buluşacak. Aynı gün Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde de İBB iş birliğiyle çocuklara özel etkinlikler düzenlenecek.

24 Nisan'da 16.00-19.00 saatleri arasında Yaşam Vadisi'nde atölye çalışmaları devam ederken, 25 Nisan'da Yakuplu Kent Ormanı'nda, 26 Nisan'da ise Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı'ndaki etkinliklerle kutlamalar doğayla iç içe sürecek.

Bu özel programla, 23 Nisan'ın ruhuna uygun olarak çocukların neşesi ve yaratıcılığı ön plana çıkarken, aileler de birlikte keyifli zaman geçirme imkanı bulacak.

Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, 23 Nisan, Güncel, Çocuk, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 16:39:59. #7.12#
